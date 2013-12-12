Добрый день! Требуется Wordpress-программист на длительный срок для создания различных по сложности проектов на WP. Наши требования: 1. Большой опыт работы с WP; 2. Хорошее ...
Адаптировать PSD в MODx
Сделать шаблон из PSD в MoDx
Заказ очень срочный, при хорошей работе возможно постоянная работа.
Пишите в skype : marek.klimov
Заявки фрилансеров
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