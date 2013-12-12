Адаптировать PSD в MODx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка127 просмотров

Сделать шаблон из PSD в MoDx

Заказ очень срочный, при хорошей работе возможно постоянная работа.

Пишите в skype : marek.klimov

MODX
11 лет назад
SalvadoreFamily
Марек Мяндмаа 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров