Сделать HTML-верстку с требованиями

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок191 просмотр

Требуется сделать HTML-верстку 5-ти макетов psd для интернет магазина.

Требования к верстке:

1. Bootstrap-like layout (it could be modified bootstrap template)

2. jQuery

3. jQuery UI

4. HTML5 semantic tags should be used (section, article, head, footer, etc)

5. CSS file should be splitted to several files, like common.css, main.css, inner.css, blocks.css, banners.css and so on.

Эскизы вышлю после понимания Исполнителем задачи.

Будет пост-оплата по результатам.

Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене и времени.

Спасибо!

BootstrapCSSHTMLjQuery
11 лет назад
manager_IT247
Николай 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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