Сделать HTML-верстку с требованиями

Требуется сделать HTML-верстку 5-ти макетов psd для интернет магазина.

Требования к верстке:

1. Bootstrap-like layout (it could be modified bootstrap template)

2. jQuery

3. jQuery UI

4. HTML5 semantic tags should be used (section, article, head, footer, etc)

5. CSS file should be splitted to several files, like common.css, main.css, inner.css, blocks.css, banners.css and so on.

Эскизы вышлю после понимания Исполнителем задачи.

Будет пост-оплата по результатам.

Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене и времени.

Спасибо!