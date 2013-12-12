Передыдущий фрилансер отказался от задачи после 5 дней молчания, поэтому теперь это почти "на вчера". Есть шаблон Yootheme subway для версии 3.0, есть архив сайта версии 1.5 в компоненте akeeba. Необходимо внести ...
Сделать HTML-верстку с требованиями
Требуется сделать HTML-верстку 5-ти макетов psd для интернет магазина.
Требования к верстке:
1. Bootstrap-like layout (it could be modified bootstrap template)
2. jQuery
3. jQuery UI
4. HTML5 semantic tags should be used (section, article, head, footer, etc)
5. CSS file should be splitted to several files, like common.css, main.css, inner.css, blocks.css, banners.css and so on.
Эскизы вышлю после понимания Исполнителем задачи.
Будет пост-оплата по результатам.
Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене и времени.
Спасибо!
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