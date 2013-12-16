Есть дизайн в psd-файле. Необходимо сделать АДАПТИВНУЮ верстку и натянуть на Wordpress. Из пожеланий: при скроллинге страницы вниз, верхнее меню должно постоянно оставаться на экране. Страницы дизайна прикрепил к заданию. ...
Верстка сайта-визитки на Wordpress
Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress.
Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями. Образец макета — http://tline.biz/images/portfolio/site/np24.png
Что требуется от верстки:
— кроссбраузерность.
— минимум ошибок в валидаторе
— сохранять картинки с небольшим объемом не в ущерб качеству.
— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было без проблем добавлять, редактировать и сортировать все меню, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS.
Пару важных моментов:
1) шапка резиновая на 90% ширины (двигаются лого, телефоны, консультант и подсветка), верхнее меню и ниже — фиксированная ширина на 1024px.
Градиент в шапке — лучше не цельной картинкой, а средствами css сделать.
Телефоны, консультация, названия меню, схема проезда — естественно, текстом, а не картинками.
2) при клике на «схема проезда» должно открываться всплывающее окно с картинкой (там будет схема проезда).
К каждому пикселю не придираюсь, но если в макете отступ 10px, не нужно делать его 30px, это откровенно бросается в глаза. Ссылки и кнопки при наведении должны реагировать (в макете это предусмотрено), названия статей в h1, подзаголовки — h2, лого ведет на главную и т.п. предсказуемые моменты.
Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, статья и т.п.).
Сроки поджимают — 2 дня = 1800 руб., 1 день = 2000 руб.
Делать можно на вашем или моем хостинге.
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