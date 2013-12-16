Верстка сайта-визитки на Wordpress

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки177 просмотров

Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress.

Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями. Образец макета — http://tline.biz/images/portfolio/site/np24.png

Что требуется от верстки:

— кроссбраузерность.

— минимум ошибок в валидаторе

— сохранять картинки с небольшим объемом не в ущерб качеству.

— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было без проблем добавлять, редактировать и сортировать все меню, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS.

Пару важных моментов:

1) шапка резиновая на 90% ширины (двигаются лого, телефоны, консультант и подсветка), верхнее меню и ниже — фиксированная ширина на 1024px.

Градиент в шапке — лучше не цельной картинкой, а средствами css сделать.

Телефоны, консультация, названия меню, схема проезда — естественно, текстом, а не картинками.

2) при клике на «схема проезда» должно открываться всплывающее окно с картинкой (там будет схема проезда).

К каждому пикселю не придираюсь, но если в макете отступ 10px, не нужно делать его 30px, это откровенно бросается в глаза. Ссылки и кнопки при наведении должны реагировать (в макете это предусмотрено), названия статей в h1, подзаголовки — h2, лого ведет на главную и т.п. предсказуемые моменты.

Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, статья и т.п.).

Сроки поджимают — 2 дня = 1800 руб., 1 день = 2000 руб.

Делать можно на вашем или моем хостинге.

CSSWordPress
11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
11 лет назад
$60
2 дня
Были и плюсы и минусы, поэтому отзыв нейтральный.

Заявки фрилансеров

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
11 лет назад

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