Верстка, фикс из PSD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок261 просмотр

Доброго дня, фрилансеры-верстальщики!

Требуется верстка макета. Превью в приложении. Там полторы страницы (вторая отличается от первой только одним блоком)

Верстка нужна аккуратная. Уделяйте внимание резиновости элементов (там есть таблицы, они должны адекватно реагировать на увеличение текста в ячейках). Есть кнопки - они по ширине должны быть резиновыми, тянуться в зависимости от длины написанного в них текста. Кнопки, ссылки и т.д. имеют свои ховер стили.

Верстка нужна 100% того, что видите. На входе - PSD, на выходе HTML+CSS+картинки

В заявке обязательно укажите

1) стоимость верстки (сразу говорю, чем меньше тем лучше)

2) сроки

3) какие браузеры будет она поддерживать

Оплата СБС или по факту WM, никаких предоплат. Таких и им подобных сайтов требуется много

CSSHTML
11 лет назад
shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

igareok_92
Игорь 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Справился. Верстает достаточно вменяемо. Легкие работы по верстке заказывать можно без проблем. К сожалению, на данный момент не умеет верстать в точности по макету. Обязательно нужна детальная сверка макет-верстка, т.к. многие элементы выглядят не так, как предполагается в макете (по мелочам - выравнивания, отступы, размеры шрифтов и т.д.). В сроках проекта указано 2 дня. Первый макет предоставил через 2 дня, правки растянули проект до 5 дней. Имейте в виду, что с одной стороны - дешево, с другой стороны - с ним нужно сидеть и проверять его работу. Режима "Отправил-получил-оплатил" не выйдет
Отличиный роботодатель

Заявки фрилансеров

igareok_92
Игорь 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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