Верстка, фикс из PSD

Доброго дня, фрилансеры-верстальщики!

Требуется верстка макета. Превью в приложении. Там полторы страницы (вторая отличается от первой только одним блоком)

Верстка нужна аккуратная. Уделяйте внимание резиновости элементов (там есть таблицы, они должны адекватно реагировать на увеличение текста в ячейках). Есть кнопки - они по ширине должны быть резиновыми, тянуться в зависимости от длины написанного в них текста. Кнопки, ссылки и т.д. имеют свои ховер стили.

Верстка нужна 100% того, что видите. На входе - PSD, на выходе HTML+CSS+картинки

В заявке обязательно укажите

1) стоимость верстки (сразу говорю, чем меньше тем лучше)

2) сроки

3) какие браузеры будет она поддерживать

Оплата СБС или по факту WM, никаких предоплат. Таких и им подобных сайтов требуется много