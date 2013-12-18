Сайт teleradiomedicine.ru - свёрстан статично - кое где есть контент - надо натянуть на WP Моменты: - нужно срочно - основное меню надо поменять на горизонтально выпадающее - без ...
Верстка, фикс из PSD
Доброго дня, фрилансеры-верстальщики!
Требуется верстка макета. Превью в приложении. Там полторы страницы (вторая отличается от первой только одним блоком)
Верстка нужна аккуратная. Уделяйте внимание резиновости элементов (там есть таблицы, они должны адекватно реагировать на увеличение текста в ячейках). Есть кнопки - они по ширине должны быть резиновыми, тянуться в зависимости от длины написанного в них текста. Кнопки, ссылки и т.д. имеют свои ховер стили.
Верстка нужна 100% того, что видите. На входе - PSD, на выходе HTML+CSS+картинки
В заявке обязательно укажите
1) стоимость верстки (сразу говорю, чем меньше тем лучше)
2) сроки
3) какие браузеры будет она поддерживать
Оплата СБС или по факту WM, никаких предоплат. Таких и им подобных сайтов требуется много
Выбранный исполнитель
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