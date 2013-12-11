Сверстать 3 вторичных шаблона

Есть шаблон-верстка базовой страницы, есть 3 страницы, которые очень друг на друга похожи и основаны на базовой странице.

Их нужно максимально быстро и качественно сверстать.

В приложении 3 страницы, которые нужно сверстать.

4-ая страница базовая(верстка для нее есть).