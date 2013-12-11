Требуется специалист для небольшой корректировки паблик шаблона WordPress. Необходимо сделать колонки шаблона фиксированных размеров (устранить "резиновость" шаблона). Оплата договорная.
Сверстать 3 вторичных шаблона
Есть шаблон-верстка базовой страницы, есть 3 страницы, которые очень друг на друга похожи и основаны на базовой странице.
Их нужно максимально быстро и качественно сверстать.
В приложении 3 страницы, которые нужно сверстать.
4-ая страница базовая(верстка для нее есть).
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