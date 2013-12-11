Натянуть шаблон на 1С-Битрикс стандарт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок127 просмотров

Дизайн есть, верстка есть, лицензия на битрикс тоже есть.

Всего 4 шаблона (главная, типовая внутренняя и еще 2 на пару разделов)

Шаблоны, структуру и прочие детали – обсуждаю индивидуально!

Меня интересует средняя стоимость подобного рода услуги или цена часа.

Сроки не менее важны, это должно быть взаимосвязанно со стоимостью услуг.

Портфолио желательно.

11 лет назад
Zenchuk
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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