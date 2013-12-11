Натянуть шаблон на 1С-Битрикс стандарт

Дизайн есть, верстка есть, лицензия на битрикс тоже есть.

Всего 4 шаблона (главная, типовая внутренняя и еще 2 на пару разделов)

Шаблоны, структуру и прочие детали – обсуждаю индивидуально!

Меня интересует средняя стоимость подобного рода услуги или цена часа.

Сроки не менее важны, это должно быть взаимосвязанно со стоимостью услуг.

Портфолио желательно.