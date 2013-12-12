Добрый день! На сайт установлена форма поиска от Яндекса http://site.yandex.ru Установка, работа скрипта - все хорошо. Но вокруг него на сайте появились "полосы". Очевидно, конфликт с какими-то классами в ...
Требуется Worpress-программист на длительный срок
Добрый день!
Требуется Wordpress-программист на длительный срок для создания различных по сложности проектов на WP.
Наши требования:
1. Большой опыт работы с WP;
2. Хорошее знание верстки (css3. html5);
3. Быть на связи в рабочее время в скайпе (не менее 6 часов в интервале 9:00-21:00);
4. Порфтолио работ на WP;
5. Большим плюсом будет опыт работы с адаптивной версткой (в первую очередь корректная работа адаптивной верстки на мобильный телефонах).
6. Также плюсом будет умение работы с плагинами (переработка и доработка существующих плагинов, перевод плагинов)
В свою очередь я гарантирую:
1. Своевременную оплату;
2. Много проектов на WP;
3. Корректная и четкая постановка задач (с обозначением бюджета);
4. Всегда на связи на почте, скайпе и телефоне.
Прошу при отклике указывать ссылку на портфолио Ваших работ и примерную стоимость работы (за натяжку верстки на движок).
Более конкретно по проекту готов поговорить в личке или скайпе.
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