Требуется Worpress-программист на длительный срок

Добрый день!

Требуется Wordpress-программист на длительный срок для создания различных по сложности проектов на WP.

Наши требования:

1. Большой опыт работы с WP;

2. Хорошее знание верстки (css3. html5);

3. Быть на связи в рабочее время в скайпе (не менее 6 часов в интервале 9:00-21:00);

4. Порфтолио работ на WP;

5. Большим плюсом будет опыт работы с адаптивной версткой (в первую очередь корректная работа адаптивной верстки на мобильный телефонах).

6. Также плюсом будет умение работы с плагинами (переработка и доработка существующих плагинов, перевод плагинов)

В свою очередь я гарантирую:

1. Своевременную оплату;

2. Много проектов на WP;

3. Корректная и четкая постановка задач (с обозначением бюджета);

4. Всегда на связи на почте, скайпе и телефоне.

Прошу при отклике указывать ссылку на портфолио Ваших работ и примерную стоимость работы (за натяжку верстки на движок).

Более конкретно по проекту готов поговорить в личке или скайпе.