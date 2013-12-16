Нужно поправить верстку 2-х страничек, верстка с ошибками, код с недочетами, не валидная, не адекватно работает во многих браузерах. Нужно ее привести в нужній вид. Работа только для человека которій умеет верстать качественно. ...
Кроссбраузерная верстка + jQuery слайдер
верстка макета. качественно.
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