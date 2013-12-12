Создать страницу захвата

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки143 просмотра

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (сокращенно Т/З)

Сайт делается по принципу одностраничник.

Сверху большими буквами по середине страницы ЗАГОЛОВОК

«Как запустить бизнес, который продает сам себя!!!»

чуть ниже подзаголовок:

«Бесплатный вебинар «Как запустить свой собственный прибыльный бизнес»

под заголовком слева идет видео (вставка с youtube]

Справа от видео форма регистрации в трех строках:

Имя

E-mail

Телефон.

Ниже по середине перечисление проблем:

-ВЫ не знаете как выбрать свою прибыльную нишу для бизнеса

-Вы готовы начать, бизнес но боитесь потерпеть неудачу ввиду отсутствия опыта и знаний

-Вы мечтаете работать дома

-Не знаете где взять пошаговый практический план построения своего бизнеса?

-Вы настроены на перемены и готовы решительно действовать, тогда этот вебинар для вас

Справа от каждого перечисления находятся красивые иконки

Ниже выделенная надпись: Тогда этот вебинар для Вас.

Слева ниже надпись: Регистрируйтесь прямо сейчас. Справа от надписи такая же форма регистрации как и вверху.

Ниже по середине фраза: «В результате вебинара вы узнаете:»

-Об уникальном практическом решении для быстрого старта вашего бизнеса

-ВЫ узнаете как превращать никому не знакомый качественный продукт, в продукт за которым будут выстраиваться очереди

-Вы получите технологию ежемесячного удвоения прибыли в вашем бизнесе

-Вы узнаете секреты прибыльного построения бизнеса через Интернет

-Поймете, как заработать 1000 долларов в ближайшие 30 дней!

Справа от каждого перечисления находятся красивые иконки также как и выше.

.

Слева ниже надпись: Регистрируйтесь прямо сейчас. Справа от надписи такая же форма регистрации как и вверху.

Ниже надпись: Внимание! Только 100 мест на вебинаре. Как только наберется группа в 100 человек – эта страница исчезнет.

Ниже под регистрацией по середине надпись: «Среди участников вебинара будет разыгрываться туристическая путевка”.

Ниже

Под надписью текст: Ведущий вебинара:

слева идет ФОТО, а справа текст о человеке.

В самом низу еще раз регистрация:

Слева надпись: Регистрируйтесь прямо сейчас. Справа от надписи такая же форма регистрации как и вверху.

11 лет назад
youtubeman
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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