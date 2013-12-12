Надо в HTML перевести страницы с полным рабочим функционалом (если требуется, то со скриптами) http://hotline.ua/ http://hotline.ua/computer/noutbuki-netbuki/ http://hotline.ua/computer/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=2 http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=3 http://hotline.ua/yp/20512/reviews/ http://hotline.ua/yp/20512/ http://hotline.ua/yp/20512/price/
Создать страницу захвата
ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (сокращенно Т/З)
Сайт делается по принципу одностраничник.
Сверху большими буквами по середине страницы ЗАГОЛОВОК
«Как запустить бизнес, который продает сам себя!!!»
чуть ниже подзаголовок:
«Бесплатный вебинар «Как запустить свой собственный прибыльный бизнес»
под заголовком слева идет видео (вставка с youtube]
Справа от видео форма регистрации в трех строках:
Имя
Телефон.
Ниже по середине перечисление проблем:
-ВЫ не знаете как выбрать свою прибыльную нишу для бизнеса
-Вы готовы начать, бизнес но боитесь потерпеть неудачу ввиду отсутствия опыта и знаний
-Вы мечтаете работать дома
-Не знаете где взять пошаговый практический план построения своего бизнеса?
-Вы настроены на перемены и готовы решительно действовать, тогда этот вебинар для вас
Справа от каждого перечисления находятся красивые иконки
Ниже выделенная надпись: Тогда этот вебинар для Вас.
Слева ниже надпись: Регистрируйтесь прямо сейчас. Справа от надписи такая же форма регистрации как и вверху.
Ниже по середине фраза: «В результате вебинара вы узнаете:»
-Об уникальном практическом решении для быстрого старта вашего бизнеса
-ВЫ узнаете как превращать никому не знакомый качественный продукт, в продукт за которым будут выстраиваться очереди
-Вы получите технологию ежемесячного удвоения прибыли в вашем бизнесе
-Вы узнаете секреты прибыльного построения бизнеса через Интернет
-Поймете, как заработать 1000 долларов в ближайшие 30 дней!
Справа от каждого перечисления находятся красивые иконки также как и выше.
.
Слева ниже надпись: Регистрируйтесь прямо сейчас. Справа от надписи такая же форма регистрации как и вверху.
Ниже надпись: Внимание! Только 100 мест на вебинаре. Как только наберется группа в 100 человек – эта страница исчезнет.
Ниже под регистрацией по середине надпись: «Среди участников вебинара будет разыгрываться туристическая путевка”.
Ниже
Под надписью текст: Ведущий вебинара:
слева идет ФОТО, а справа текст о человеке.
В самом низу еще раз регистрация:
Слева надпись: Регистрируйтесь прямо сейчас. Справа от надписи такая же форма регистрации как и вверху.
Заявки фрилансеров
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