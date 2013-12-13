Доделать верстку для сайта marry-me.by

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка98 просмотров

Доработать верстку в соотв-ии с дизайном и ТЗ

Оплата - unistream, WMZ.

11 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$15
1 день
Исполнительный. Остался доволен.
Отличный работодатель. Понятная постановка задачи. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Надо перевести в рабочий HTML

    Надо в HTML перевести страницы с полным рабочим функционалом (если требуется, то со скриптами) http://hotline.ua/ http://hotline.ua/computer/noutbuki-netbuki/ http://hotline.ua/computer/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=2 http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=3 http://hotline.ua/yp/20512/reviews/ http://hotline.ua/yp/20512/ http://hotline.ua/yp/20512/price/

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Oscommerce доработка

    $250

    -доработать несколько модулей -установить пару модулей уже готовых -немного редизайна Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS более подробное ТЗ отправлю по запросу Пользователям недавно зарегистрировавщимся и с малым количеством отзывов ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Есть сайт http://info-script.ru/ Сайт создан на Joomla На главной странице сайта, материалы представлены в видео блога, и они выкривлены. То есть блок с меню который должен располагаться ...

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отверстать простой макет-одностраничник из png

    Доброго вечера! Есть png-файл, согласовали все, но дизайнер выслал только главную (видимо забыл прикрепить файлы). Связи с дизайнером нет, а страничка нужна уже завтра - поэтому принято решение попробовать отверстать с png. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать страницу захвата

    $50

    ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (сокращенно Т/З) Сайт делается по принципу одностраничник. Сверху большими буквами по середине страницы ЗАГОЛОВОК «Как запустить бизнес, который продает сам себя!!!» чуть ниже подзаголовок: «Бесплатный ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделка шаблонов ThemeForest

    Здравствуйте! Есть макеты с themeforest.net, их нужно переделать под тематику "двери" либо "окна". Переделать - это значит, что нужно изменить навигацию, картинки/баннеры, тексты, которые есть в макете, почистить код от мусора (удалить ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад