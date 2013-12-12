Oscommerce доработка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки149 просмотров

-доработать несколько модулей

-установить пару модулей уже готовых

-немного редизайна

Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS

более подробное ТЗ отправлю по запросу

Пользователям недавно зарегистрировавщимся и с малым количеством отзывов прошу не беспокоить.

11 лет назад
Skynet1
40 лет
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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