Отверстать простой макет-одностраничник из png

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Завершен2 заявки144 просмотра

Доброго вечера!

Есть png-файл, согласовали все, но дизайнер выслал только главную (видимо забыл прикрепить файлы). Связи с дизайнером нет, а страничка нужна уже завтра - поэтому принято решение попробовать отверстать с png. Я дам psd главной страницы, там есть пересекающиеся элементы.

Отверстать желательно до утра. Вот отверстанная главная: http://timbomania.ru/b/

На самом деле сложностей почти нет - страница на основе главной.

11 лет назад
gtauter
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Ioda
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Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад

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