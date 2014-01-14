Отверстать простой макет-одностраничник из png

Доброго вечера!

Есть png-файл, согласовали все, но дизайнер выслал только главную (видимо забыл прикрепить файлы). Связи с дизайнером нет, а страничка нужна уже завтра - поэтому принято решение попробовать отверстать с png. Я дам psd главной страницы, там есть пересекающиеся элементы.

Отверстать желательно до утра. Вот отверстанная главная: http://timbomania.ru/b/

На самом деле сложностей почти нет - страница на основе главной.