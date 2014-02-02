Настройка шаблона template monster на Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка160 просмотров

Необходимо натянуть и полностью настроить уже сверстанный шаблон купленный в template monster.

Вот дэмо этого шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/46925.html, на выходе я хочу получить все тоже самое, что и в дэмо шаблоне только на русском языке.

Установить, настроить, русифицировать.

Оплата WMR. ЯндексДеньги или QIWI.

Стоимость 60$, срок сутки, желательно быстрее (будет бонус).

HTMLJoomla
11 лет назад
SlonoTOP
Артем 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Все сделано быстро и четко
Отличный заказчик. +

Заявки фрилансеров

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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