Настройка шаблона template monster на Joomla

Необходимо натянуть и полностью настроить уже сверстанный шаблон купленный в template monster.

Вот дэмо этого шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/46925.html, на выходе я хочу получить все тоже самое, что и в дэмо шаблоне только на русском языке.

Установить, настроить, русифицировать.

Оплата WMR. ЯндексДеньги или QIWI.

Стоимость 60$, срок сутки, желательно быстрее (будет бонус).