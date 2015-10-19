Моя работа-Ваш успех!
Приветствую,я один из немногих Ставропольских дизайнеров.
Основными направлениями моей деятельности являются,разработка (дизайн) логотипов и фирменного стиля.
Являюсь обязательным,пунктуальным дизайнером.Соблюдение сроков,выполнения работы 100%!
Невысокая оплата моей работы,вас приятно удивит.
Обращайтесь,буду рад сотрудничеству!
С ув. Березовский Дмитрий!
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
8 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Приятно сотрудничать с такими людьми.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга