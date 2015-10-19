not_sleeping

Дмитрий not_sleeping

 
37 летРоссия/Ставрополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Моя работа-Ваш успех!

Приветствую,я один из немногих Ставропольских дизайнеров.

Основными направлениями моей деятельности являются,разработка (дизайн) логотипов и фирменного стиля.

Являюсь обязательным,пунктуальным дизайнером.Соблюдение сроков,выполнения работы 100%!

Невысокая оплата моей работы,вас приятно удивит.

Обращайтесь,буду рад сотрудничеству!

С ув. Березовский Дмитрий!

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Miklyaev
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
8 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Хорошая работа
Отличный заказчик!Приятно сотрудничать с такими людьми.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга