Дизайн календаря, блокнота, пакета 2013

Рекомендую Татьяну как ответственного и исполнительного фрилансера. Был срочный, горящий проект, с которым исполнитель вовремя и успешно справился. Возникало много правок, уже даже после закрытия проекта, которые очень быстро вносились в макеты, благодаря чему все было сдано без критических опозданий. Спасибо за работу. Рекомендую!