Дизайн календаря, блокнота, пакета 2013

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок1169 просмотров
#1$250

Добрый день. Приглашаются все желающие.

На 2013 год требуется разработать дизайн календаря, блокнота, бумажного пакета. Строгий дизайн, смешаная тема: банки сейфы стройка.

Компания оказывает услуги по комплексному строительство банков "под ключ".

Габаритные размеры календаря

297 х 840 мм - календарь целиком

297х 210 мм - постер

297х 210 мм - подложки

297х 210 мм - в сложенном виде

Календарный блок:

3 комплекта по

12 листов 297 х 150 мм

Рекламные поля:

297х 210 мм постер

297х 60 мм под 1-м и 2-м блоком

297х 60 мм нижнее рекламное поле

Блокнот формата А5, с пружиной по короткой стороне. Обложка зад/перед и контакты на каждой странице в подвале.

По пакету:

по горизонтали 38см, по вертикали 50см,складка 8,5см

Логотип и рабочий вариант блокнота прошлого года во вложении. Если будут достойные варианты, то возможны дополнительные призовые места. Всем удачи.

13 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

lolllypop
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Рекомендую Татьяну как ответственного и исполнительного фрилансера. Был срочный, горящий проект, с которым исполнитель вовремя и успешно справился. Возникало много правок, уже даже после закрытия проекта, которые очень быстро вносились в макеты, благодаря чему все было сдано без критических опозданий. Спасибо за работу. Рекомендую!
Очень интересный заказ. Было приятно работать, самое главное, вежливость в общении. Спасибо!

Заявки фрилансеров

lolllypop
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1

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