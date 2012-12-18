Зимнее предложение Сделать верстку фотографий на лист А4 меню в кафе.. Прикрепленная фотография - примерный образец..
Дизайн календаря, блокнота, пакета 2013
Добрый день. Приглашаются все желающие.
На 2013 год требуется разработать дизайн календаря, блокнота, бумажного пакета. Строгий дизайн, смешаная тема: банки сейфы стройка.
Компания оказывает услуги по комплексному строительство банков "под ключ".
Габаритные размеры календаря
297 х 840 мм - календарь целиком
297х 210 мм - постер
297х 210 мм - подложки
297х 210 мм - в сложенном виде
Календарный блок:
3 комплекта по
12 листов 297 х 150 мм
Рекламные поля:
297х 210 мм постер
297х 60 мм под 1-м и 2-м блоком
297х 60 мм нижнее рекламное поле
Блокнот формата А5, с пружиной по короткой стороне. Обложка зад/перед и контакты на каждой странице в подвале.
По пакету:
по горизонтали 38см, по вертикали 50см,складка 8,5см
Логотип и рабочий вариант блокнота прошлого года во вложении. Если будут достойные варианты, то возможны дополнительные призовые места. Всем удачи.
Победитель конкурса
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