Необходимо визуализировать предложение

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок192 просмотра

Есть коммерческое предложение связанное с промо-продукцией для компаний развлекательной тематики (бары, клубы и т.п.). Необходимо данное коммерческое предложение визуализировать.

Подробное ТЗ кандидатам.

Предоплата после согласования эскиза.

Срок: 5 дней.

13 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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