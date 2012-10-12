Здравствуйте, нам нужен улучшенный вариант визитки + фирменным бланк организации по обучению и трудоустройству людей с ограниченными возможностями «НовыеПреспективы» в зеленом, синем и черно-белом варианте. Исходник + лого по ссылке http://rghost.ru/40847432 Всю информацию оставить, только ...
Необходимо визуализировать предложение
Есть коммерческое предложение связанное с промо-продукцией для компаний развлекательной тематики (бары, клубы и т.п.). Необходимо данное коммерческое предложение визуализировать.
Подробное ТЗ кандидатам.
Предоплата после согласования эскиза.
Срок: 5 дней.
Заявки фрилансеров
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