Нужен фирменный бланк

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  2. Верстка полиграфии
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Нужен фирменный бланк.

Название фирмы "Вертек"

В верхние и нижние колонтитулы можно добавить информацию о сайтах http://tvstojki.ru/ и http://flagshtoki.com/

Или сделать 2 бланка один для http://tvstojki.ru/ другой http://flagshtoki.com.

Также нужен фирменный знак названия "Вертек" для использования его для счетов.

13 лет назад
Farest
Фарход 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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