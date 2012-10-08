Нужен дизайнер для создание дизайна страниц (layouts) фотоальбомов Удаленная работа. Можно как попроектно, так и на зарплату. Обязательное требование - наличие MACos т.к. программа, в которой нужно ...
Бейдж для журналиста
Требуется создание бейджа (вертикальный, внутренний размер карточки 105x83) для сотрудников городского интернет-портала (журналист, фотокорреспондент и т.д.). Предпочтение отдается фрилансерам, имеющим в портфолио подобные работы.
Заявки фрилансеров
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