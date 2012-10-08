Бейдж для журналиста

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок402 просмотра

Требуется создание бейджа (вертикальный, внутренний размер карточки 105x83) для сотрудников городского интернет-портала (журналист, фотокорреспондент и т.д.). Предпочтение отдается фрилансерам, имеющим в портфолио подобные работы.

13 лет назад
crazyshark
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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