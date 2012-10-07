Макет еврофлаера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт25 заявок182 просмотра

Требуется разработка макета евро флараера

Исходники :

Логитип в векторе, фото изделия в профессиональном "Обрезоно" под макетирование, текстовка .

Выходной формат CDR

13 лет назад
dvakiev
53 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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