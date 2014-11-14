Флаер

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Завершен5 заявок126 просмотров

Нужно быстро сделать рекламный листок 210*148 (сложенный пополам A4) для 1–4 пунктов ТЗ + 1 лист 210*148 (с двух сторон) для Акции.

Заголовок — текст — скриншот с красивым крсочным оформлением.

Для Акции - скриншоты старого сайта и нового

Скриншоты дошлю дополнительно

13 лет назад
y_avdeev
Юрий 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$60
1 день
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Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад