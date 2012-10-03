Нужно отпечатать брошюры в Киеве и доставить

Мне нужно отпечатать в Киеве брошюры и доставить их по определенному адресу.

На официальные отношения времени нет - 8 октября брошюры должны быть у нашего партнера.

Плачу по безопасной сделке - сразу делаю платеж, как только партнер подтверждает, что брошюры у него - платеж закрываю.

Формат: 205х260, 52 полосы + обложка

блок 150 г матовая, 4/4,

обложка 250 г матовая, 4/0 +матовый ламинат 1/0

Тираж 25 шт.

Печатаем цифрой