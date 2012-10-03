Рекламный проспект

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок217 просмотров

Подготовить рекламный проспекты:

А4, полноцвет, 8 полос, от вас оформление + фотографии заданной тематики (автомобильная тематика, подробно изложена в ТЗ) + наш текст.

От вас

Желаемая сумма и сроки (нужно к вечеру 4.10.2012 по Москве)

ТЗ вышлю на почту (указывайте в заявке)

13 лет назад
Beliy_S
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров