Нужен человек хорошо работающий в векторе.
Рекламный проспект
Подготовить рекламный проспекты:
А4, полноцвет, 8 полос, от вас оформление + фотографии заданной тематики (автомобильная тематика, подробно изложена в ТЗ) + наш текст.
От вас
Желаемая сумма и сроки (нужно к вечеру 4.10.2012 по Москве)
ТЗ вышлю на почту (указывайте в заявке)
Заявки фрилансеров
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