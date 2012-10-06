Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок203 просмотра

Есть логотип, есть сайт http://kreoru.ru/ нужно сделать дизайн визитки.

Данные для визитки:

Web-Студия "Креатив" Создание и продвижение сайта

Директор

Новиков Вадим Евгеньевич

+7 961 086-69-10

[email protected]

400087, Волгоград,

ул.Чапаева д. 10 оф. 4

Ну и само собой расположить текст так как надо

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Asia-Vinell
32 года
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$20
1 день
Работай доволен, все понравилось :)
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Asia-Vinell
32 года
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад