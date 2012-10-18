Требуется рекламный буклет для раздаточного материала на выставке. Формат А4, 2 разворота, сгибы направлены в одну сторону.
Персонально для Алишер Нуритдинов (RealS)
разработка макета листовки А4 (разворотная)
Выбранный исполнитель
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