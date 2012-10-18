Персонально для Алишер Нуритдинов (RealS)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки172 просмотра

разработка макета листовки А4 (разворотная)

13 лет назад
artsta
Артем 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Сработали на отлично! на выходе получился отличный продукт! очень грамотный специалист в своем деле- четко, грамотно и креативно! спасибо, рекомендую!!!
Артем знает чего хочет получить в итоге, поэтому с ним легко работать. Советую всем! (Себе в особенности).

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад