Сверстать в InDesign

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок225 просмотров

Доброго дня, коллеги.

Задача: есть 4 макета страниц каталога в Corel, нужно сделать шаблоны в InDesign (CS6) для последующего наполнения, чтобы все было автоматизировано.

Структура однотипная, пример во вложении.

ПРОСЬБА В ЛС, ICQ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПИСАТЬ! ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Предложения без цены не рассматриваются.

13 лет назад
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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