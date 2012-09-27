Сверстать в InDesign

Доброго дня, коллеги.

Задача: есть 4 макета страниц каталога в Corel, нужно сделать шаблоны в InDesign (CS6) для последующего наполнения, чтобы все было автоматизировано.

Структура однотипная, пример во вложении.

ПРОСЬБА В ЛС, ICQ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПИСАТЬ! ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Предложения без цены не рассматриваются.