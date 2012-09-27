Добрый день! Просьба откликнуться дизайнеров, готовых взяться за несколько срочных работ, которые нужно сделать в выходные. Сам не успеваю! Банер на улицу: 15х5м Растяжки: 1.5х26 м, 2.5х48 м ...
Необходим дизайн фирменного бланка
Необходим дизайн фирменного бланка, который можно тиражировать как полиграфическими способами, так и распечатывать на лазерном и на струйном принтере.
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