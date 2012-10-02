Дизайн лифлета А4 (буклет A4 два сгиба)

Нужно сделать дизайн лифлета (пример лифлета: http://www.ljplus.ru/img/f/_/f_man/leflet_oblozhka.jpg). Текст и примерный вариант расположения информационных блоков на листовке а4 в три сложения - будет отправлен исполнителю.

Фирменные цвета, лого, дополнительная графика и текст будут также высланы исполнителю.