Дизайн лифлета А4 (буклет A4 два сгиба)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок289 просмотров

Нужно сделать дизайн лифлета (пример лифлета: http://www.ljplus.ru/img/f/_/f_man/leflet_oblozhka.jpg). Текст и примерный вариант расположения информационных блоков на листовке а4 в три сложения - будет отправлен исполнителю.

Фирменные цвета, лого, дополнительная графика и текст будут также высланы исполнителю.

13 лет назад
matua
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал в срок. Рекомендую!
Георгий - один из самых адекватных заказчиков, которых мне приходилось встречать. Только позитивные впечатления!

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад