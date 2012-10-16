Изготовление афиш для трех школьных кружков.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок185 просмотров

Требуется изготовление афиш, которые будут вывешиваться в коридоре школы, для детей и их родителей (чтобы понятно было и тем и другим, что и как). Приблизительное направление в одном из вариантов в архиве. В каждой афише, могут быть задействованы все фотографии данного кружка, расположение фотографий на выбор исполнителя, могут быть задействованы фоны из них. Тексты прилагаются. расположение компактное, но читаемое! Посыл афиши "Стань звездой уже в школе"! Ссылка на архив - http://files.mail.ru/GL0YSR В нем находятся фотографии и вордовский документ с Т3.

13 лет назад
ankor11
54 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Наталья сделала все великолепно.
Отличный заказчик! Всем советую!

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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