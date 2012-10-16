Изготовление афиш для трех школьных кружков.

Требуется изготовление афиш, которые будут вывешиваться в коридоре школы, для детей и их родителей (чтобы понятно было и тем и другим, что и как). Приблизительное направление в одном из вариантов в архиве. В каждой афише, могут быть задействованы все фотографии данного кружка, расположение фотографий на выбор исполнителя, могут быть задействованы фоны из них. Тексты прилагаются. расположение компактное, но читаемое! Посыл афиши "Стань звездой уже в школе"! Ссылка на архив - http://files.mail.ru/GL0YSR В нем находятся фотографии и вордовский документ с Т3.