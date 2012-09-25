Дизайн, верстка рекламно-информационной газеты, А3

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт24 заявки367 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн рекламной газеты под ключ (8, 16 полос, цвет 4+4, бумага газетная). Название есть, в личку.

Тема: строительство.

Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, аутсорсинг верстки и разработки рекламных модулей, только для добросовестных.

Жду ваших предложений.

Дизайн – ...

верстка 1 стр.- ...

разработка рекламного модуля 1 ед. – ...

12 лет назад
Che_Bogdan
Богдан 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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