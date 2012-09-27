Макет листовки А6 и визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок202 просмотра

Необходимо сделать листовку формата A6(текст листовки предоставим выбранному исполнителю) для организации занимающейся прокатам оборудования для стрельбы по тарелочкам, на листовке желательно присутствие тарелочек для стрельбы, оружия, можно стрелков.

В той же стилистике необходимо разработать визитку.

Печать полноцветная.

13 лет назад
alex63
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Все сделала в лучшем виде!
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Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад