Макет листовки А6 и визитки

Нужно сделать буклет, предыдущая версия в аттаче. (есть её исходники) Сейчас добавляется 40 наименований и изменяется формат (больше фотки, меньше пустого места, примерная раскладка в аттаче, но нужно что-бы дизайнер думал как лучше скомпоновать, ...