Сделать диз. односторонней визитки и флаера 15*20 тематика детская одежда www.tdvasilek.ru в стиле сайта
Сделать 2 макета для интерьерной печати.
Доброго времени.
Необходимо подготовить для интерьерной печати 2 макета. Технические требования:
форматы файлов в порядке предпочтения:
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты в единый слой (операция Flatten Image).
*.eps — шрифты в кривых, эффекты переведены в растр.
*.pdf — Adobe Acrobat Reader, шрифты в кривых, эффекты переведены в растр.
цветовое пространство – CMYK.
Черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
Разрешение файла не более 150 dpi.
Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
Файл сохранить с LZW-компрессией (объем файла не должен превышать 300 МБ).
Размеры одинаковые - 103,5 см x 80,5 см.
Фон для первого макета - http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/73170909.jpg
Для второго - http://www.mcunost.ru/assets/images/DSC_4402.jpg
http://wizardcat.com/files/banner4.jpg - На фоне должна располагаться аналогичная плашка с левой частью лого, а вместо названия компании - вписать Для первого макета - "Выкуп квартир"
для второго - "Кредитование"
Внимание! Эти надписи должны в случае необходимости легко редактироваться.
Исходники данного баннера предоставлю.
Работа срочная! Ссылка на исходник баннера - http://wizardcat.com/files/banner2.tif (Внимание! Вес ~500 mb)
Выбранный исполнитель
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