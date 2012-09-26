Сделать 2 макета для интерьерной печати.

Доброго времени.

Необходимо подготовить для интерьерной печати 2 макета. Технические требования:

форматы файлов в порядке предпочтения:

*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты в единый слой (операция Flatten Image).

*.eps — шрифты в кривых, эффекты переведены в растр.

*.pdf — Adobe Acrobat Reader, шрифты в кривых, эффекты переведены в растр.

цветовое пространство – CMYK.

Черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).

Разрешение файла не более 150 dpi.

Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.

Файл сохранить с LZW-компрессией (объем файла не должен превышать 300 МБ).

Размеры одинаковые - 103,5 см x 80,5 см.

Фон для первого макета - http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/73170909.jpg

Для второго - http://www.mcunost.ru/assets/images/DSC_4402.jpg

http://wizardcat.com/files/banner4.jpg - На фоне должна располагаться аналогичная плашка с левой частью лого, а вместо названия компании - вписать Для первого макета - "Выкуп квартир"

для второго - "Кредитование"

Внимание! Эти надписи должны в случае необходимости легко редактироваться.

Исходники данного баннера предоставлю.

Работа срочная! Ссылка на исходник баннера - http://wizardcat.com/files/banner2.tif (Внимание! Вес ~500 mb)