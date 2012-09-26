UserShadow

Никита Радецкий UserShadow

 
30 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделать 2 макета для интерьерной печати.
Выполнено прекрасно и в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Крайне точно выложил постановку задачи, своевременно заплатил. Благодарен.
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