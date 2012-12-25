Фирменный бланк

Нужен макет:

1. фирменного бланка А4,

2. тетради формата А4 для записей в линейку 0,8 см.,

3. блока бумаг 9х9 см, для записей в линейку 0,8 см.,

Цвета согласно лого, желательно 1+0 или 2+0.

В группе компаний 4 компании разного названия и один общий логотип.

Нужен один бланк с общим лого, но с реквизитами для каждой компании отдельно.

На обложке тетрадки А4, также должны прописываться названия 4-х компаний и общий лого.

Лого, фото примера тетрадки прилагаю.

+ Бланк который не понравился.

п/о 500 р.

Срок в воскресенье до 18 по МСК.