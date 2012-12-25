Фирменный бланк

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок214 просмотров

Нужен макет:

1. фирменного бланка А4,

2. тетради формата А4 для записей в линейку 0,8 см.,

3. блока бумаг 9х9 см, для записей в линейку 0,8 см.,

Цвета согласно лого, желательно 1+0 или 2+0.

В группе компаний 4 компании разного названия и один общий логотип.

Нужен один бланк с общим лого, но с реквизитами для каждой компании отдельно.

На обложке тетрадки А4, также должны прописываться названия 4-х компаний и общий лого.

Лого, фото примера тетрадки прилагаю.

+ Бланк который не понравился.

п/о 500 р.

Срок в воскресенье до 18 по МСК.

13 лет назад
free-mail
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Fomika
Оксана 
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$30
2 дня
Оксана, быстро сделала макеты, которые клиенту сразу понравились. Работой доволен.
+++ было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Fomika
Оксана 
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

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