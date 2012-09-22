Необходимо настроить модуль WP e-commerce: - немного подкорректировать внешний вид виджета и корзины заказов. - перевести на русский не переведенные в плагине слова. - изменить шаблон отправки на почту подтверждения заказа. - привязать к корзине выбор дополнительных свойств товара. - ...
- $100Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо настроить модуль WP e-commerce: - немного подкорректировать внешний вид виджета и корзины заказов. - перевести на русский не переведенные в плагине слова. - изменить шаблон отправки на почту подтверждения заказа. - привязать к корзине выбор дополнительных свойств товара. - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
4 пазла нужны без фона (фон-где написано современные технологии строительства), в формате tif с прозрачностью, но лучше eps. В тифе разрешение 2 размера: 2000х2000х150 пикселов и 800х800х150. Цвет пазла желательно такой же как и на картинке. Другого фото ...3D-графика1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно в понедельник позвонить на Филиппины и отменить бронь нескольких авиабилетов. Как я понял, в коллцентре а/компании говорят по-английски. Сумма 300 р. Скайп оплачивается дополнительно по факту.Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Календарь для строительной компании. 12 листов + обложка. Формат А3. Вид: сетка и фото на одном листе. Пожелания: клиенту нужны рисованные фото городов (см. вложение) со строительной техникой (бульдозер, экскаватор, но не высотный башенный кран, т.к. ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен макет: 1. фирменного бланка А4, 2. тетради формата А4 для записей в линейку 0,8 см., 3. блока бумаг 9х9 см, для записей в линейку 0,8 см., Цвета согласно ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад