free-mail

Андрей Фир free-mail

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Небольшая доработка магазина на WP e-Commerce

    $100

    Необходимо настроить модуль WP e-commerce: - немного подкорректировать внешний вид виджета и корзины заказов. - перевести на русский не переведенные в плагине слова. - изменить шаблон отправки на почту подтверждения заказа. - привязать к корзине выбор дополнительных свойств товара. - ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка WP e-Commerce

    $50

    Необходимо настроить модуль WP e-commerce: - немного подкорректировать внешний вид виджета и корзины заказов. - перевести на русский не переведенные в плагине слова. - изменить шаблон отправки на почту подтверждения заказа. - привязать к корзине выбор дополнительных свойств товара. - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 4 пазла, как в визитке

    $10

    4 пазла нужны без фона (фон-где написано современные технологии строительства), в формате tif с прозрачностью, но лучше eps. В тифе разрешение 2 размера: 2000х2000х150 пикселов и 800х800х150. Цвет пазла желательно такой же как и на картинке. Другого фото ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Позвонить за границу, отмен. бронь билетов (англ.)

    $50

    Нужно в понедельник позвонить на Филиппины и отменить бронь нескольких авиабилетов. Как я понял, в коллцентре а/компании говорят по-английски. Сумма 300 р. Скайп оплачивается дополнительно по факту.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет настенного перекидного календаря А3.

    $250

    Календарь для строительной компании. 12 листов + обложка. Формат А3. Вид: сетка и фото на одном листе. Пожелания: клиенту нужны рисованные фото городов (см. вложение) со строительной техникой (бульдозер, экскаватор, но не высотный башенный кран, т.к. ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный бланк

    $50

    Нужен макет: 1. фирменного бланка А4, 2. тетради формата А4 для записей в линейку 0,8 см., 3. блока бумаг 9х9 см, для записей в линейку 0,8 см., Цвета согласно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fomika
Оксана 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Фирменный бланк
+++ было приятно работать!
Оксана, быстро сделала макеты, которые клиенту сразу понравились. Работой доволен.
Ответный отзыв