4 пазла нужны без фона (фон-где написано современные технологии строительства), в формате tif с прозрачностью, но лучше eps. В тифе разрешение 2 размера: 2000х2000х150 пикселов и 800х800х150. Цвет пазла желательно такой же как и на картинке. Другого фото ...