нужен предварительный (временный) логотип и дизайн визитки караоке клуба - проект мята - смысл - караоке сеть с элементами общепита ...
Разработка макета визитки для фотографа
Бюджет ограничен, сроки нет, но желательно знать сколько вам надо времени.
Из того что нравится
http://3.bp.blogspot.com/_k1qQAKLNbcs/TLXF3GHrejI/AAAAAAAAAQw/g-UyFEaHQTk/s1600/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
http://st.free-lance.ru/users/nomika/upload/f_4d8878d4bae73.jpg
http://open-up.kz/uploads/posts/2011-04/1303236425_lerin_0.jpg
Ничего сложного, простой и легкий дизайн.
Визитка односторонняя цветная.
Чтобы формат файла подходил для подачи в печать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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