Разработка макета визитки для фотографа

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок188 просмотров

Бюджет ограничен, сроки нет, но желательно знать сколько вам надо времени.

Из того что нравится

http://3.bp.blogspot.com/_k1qQAKLNbcs/TLXF3GHrejI/AAAAAAAAAQw/g-UyFEaHQTk/s1600/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg

http://st.free-lance.ru/users/nomika/upload/f_4d8878d4bae73.jpg

http://open-up.kz/uploads/posts/2011-04/1303236425_lerin_0.jpg

Ничего сложного, простой и легкий дизайн.

Визитка односторонняя цветная.

Чтобы формат файла подходил для подачи в печать.

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу.
Спасибо за приятное сотрудничество. Заказчик четко знает, чего хочет, рекомендую. Буду рада сотрудничать в будущем.

Заявки фрилансеров

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад