Верстка газеты. Приватно для Пилия Наталия (Pi_Na)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка154 просмотра

четырех-полосник, двух цветка, А3 формат, все по тому же принципу, что и предыдущий заказ.

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Наталия сверстала уже второй номер. Все четко по ТЗ и дедлайну. Рекомендую.
Как и прежде, Вера ставит понятную задачу, всегда на связи, четко оплачивает работу. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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