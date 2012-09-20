Сверстать простой баннер для винила 90х300

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Завершен3 заявки127 просмотров

Срочно вставить лого и три фразы...

Срок и стоимость сразу в проект

Баннер винил с люверсами как надо... Если знаете как это делается....

13 лет назад
samcool
Семён 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано в срок и как хотелось. Спасибо
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Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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