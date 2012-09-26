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Дизайн поздравительного конверта C5 162х229 мм
Для "Письма от Деда Мороза" требуется разработать дизайн яркого, красочного конверта C5 162 х 229 мм. Конверт будет использоваться для детей и взрослых.
Задача - Мы должны получить яркое, запоминающееся письмо.
Сроки - не более 7 дней с момента утверждения вас исполнителем.
Пожалуйста, указывайте реальные бюджеты.
Портфолио обязательно!
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