четырех-полосник, двух цветка, А3 формат, все по тому же принципу, что и предыдущий заказ.
Сделать 4-страничный буклет + разворот
Необходимо сделать 4-страничный буклет(А5) и разворот (А4) для БАД. Есть согласованная листовка А3, ее можно использовать в качестве образца по стилю. Приступить к работе нужно сейчас.
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