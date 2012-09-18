Сделать 4-страничный буклет + разворот

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Закрыт14 заявок661 просмотр

Необходимо сделать 4-страничный буклет(А5) и разворот (А4) для БАД. Есть согласованная листовка А3, ее можно использовать в качестве образца по стилю. Приступить к работе нужно сейчас.

Стоимость/Примеры работ

13 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров