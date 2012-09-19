Макет листовки А6

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт28 заявок265 просмотров

Необходимо разработать макет рекламной листовки со специальным предложением от строительного магазина. Формат А6.

13 лет назад
Kviler
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров