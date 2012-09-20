Необходимо сделать две афиши

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт24 заявки242 просмотра

Необходимо сделать две афишы формат a3 и формат a4, Т.З. Скину на почту. Оплата постфактум.

13 лет назад
radist81
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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