Дизайн папки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен25 заявок274 просмотра

Для строительной компании нужно разработать дизайн папки для документов формата А4 в фирменных цветах и с прочими пожеланиями. Все предложения строго в проекте. Сразу указать срок и цену.

12 лет назад
tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$60
3 дня
Работа выполнена на отлично,рекомендую.
Иван хороший заказчик! Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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