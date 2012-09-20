Бюджет ограничен, сроки нет, но желательно знать сколько вам надо времени. Из того что нравится http://3.bp.blogspot.com/_k1qQAKLNbcs/TLXF3GHrejI/AAAAAAAAAQw/g-UyFEaHQTk/s1600/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg http://st.free-lance.ru/users/nomika/upload/f_4d8878d4bae73.jpg http://open-up.kz/uploads/posts/2011-04/1303236425_lerin_0.jpg Ничего сложного, простой и легкий дизайн. Визитка ...