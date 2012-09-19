Для строительной компании нужно разработать дизайн папки для документов формата А4 в фирменных цветах и с прочими пожеланиями. Все предложения строго в проекте. Сразу указать срок и цену.
Нарисовать плакат.
Необходимо разработать плакат.
Размеры плаката 100 на 70 см.
ТЗ в приложении.
Предложения присылайте на [email protected] с пометкой (плакат)
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