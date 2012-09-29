Для строительной компании нужно разработать дизайн папки для документов формата А4 в фирменных цветах и с прочими пожеланиями. Все предложения строго в проекте. Сразу указать срок и цену.
Рекламный плакат
Добрый день, уважаемые Фрилансеры :)
Необходимо сделать рекламный плакат, нарисовать.
Сложностей впринципе нет, что будет:
1.) Нарисованный человечек 45-50 лет.
2.) Врач.
3.) Нарисованный домик.
Это основное что может вызвать сложность, остальное пустяки.
Цена вопроса ?
Полное ТЗ вышлю выбранному исполнителю.
Плакат формата А1. ( потом при возможности уменьшить тоже самое, на А5,А6.)
С уважением к вам Сергей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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