Рекламный плакат

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок177 просмотров

Добрый день, уважаемые Фрилансеры :)

Необходимо сделать рекламный плакат, нарисовать.

Сложностей впринципе нет, что будет:

1.) Нарисованный человечек 45-50 лет.

2.) Врач.

3.) Нарисованный домик.

Это основное что может вызвать сложность, остальное пустяки.

Цена вопроса ?

Полное ТЗ вышлю выбранному исполнителю.

Плакат формата А1. ( потом при возможности уменьшить тоже самое, на А5,А6.)

С уважением к вам Сергей.

13 лет назад
Pro_PHP
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

katrya18
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$70
3 дня
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katrya18
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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