Openoffice writer: шаблон фирменного бланка

Дизайн фирменного бланка в формате svg (в программе Inkscape) нужно спрограммировать в шаблон для openoffice writer. Аккуратно и предельно точно.

Оплата договорная, перевод на вебмани по факту (без предоплаты), связь по мейлу и возможность голосом по скайпу (обязательно).