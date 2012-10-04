Для строительной компании нужно разработать дизайн папки для документов формата А4 в фирменных цветах и с прочими пожеланиями. Все предложения строго в проекте. Сразу указать срок и цену.
Листовка
Дизайн флаера для агентства недвижимость разных размеров на основе сайта realtylab.info и визитки. в кривых не прилагается визитка, недопустимый формат, пришлю по почте
Должен быть стильный изысканный дизайн, который привлекает внимание и запоминается.
шапка как у визитки и сайта
Аренда и купля/продажа квартир в вашем доме.
Минимальная комиссия.
(или что-то в этом роде)
два формата — А6 и 98х210
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется быстро сделать макет визитной карточки (печать с двух сторон) по предложенному образцу. Предоставляется старый готовый макет. Дополнительная задача, собрать задний фон из повторяющихся изображений. Изображения даются в псд. Макет должен ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сделать две афишы формат a3 и формат a4, Т.З. Скину на почту. Оплата постфактум.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые Фрилансеры :) Необходимо сделать рекламный плакат, нарисовать. Сложностей впринципе нет, что будет: ...Завершен13 лет назад
- $50
1. Разработать дизайн дисконтной карты для Компании ФОРМАН (Компания специализируется на продаже ПВХ окон, дверей, Межкомнатных шпонированных, ламинированных и Металлических входных дверей) - лицевая часть полностью на ваше усмотрение, единственное просьба следовать шаблону оформления дисконтной ...Завершен13 лет назад
Необходимо разработать плакат. Размеры плаката 100 на 70 см. ТЗ в приложении. Предложения присылайте на [email protected] с пометкой (плакат)Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен талантливый дизайнер, для разработки меню, флаеров, дизайн сайта а так же для разработки рекламной продукции. Ресторан-бар. дизайн, сопровождение. Свободный график, оплата сдельная. Киев.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
Бюджет ограничен, сроки нет, но желательно знать сколько вам надо времени. Из того что нравится http://3.bp.blogspot.com/_k1qQAKLNbcs/TLXF3GHrejI/AAAAAAAAAQw/g-UyFEaHQTk/s1600/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg http://st.free-lance.ru/users/nomika/upload/f_4d8878d4bae73.jpg http://open-up.kz/uploads/posts/2011-04/1303236425_lerin_0.jpg Ничего сложного, простой и легкий дизайн. Визитка ...Завершен13 лет назад
нужен предварительный (временный) логотип и дизайн визитки караоке клуба - проект мята - смысл - караоке сеть с элементами общепита ...Завершен13 лет назад
Необходимо разработать макет рекламной листовки со специальным предложением от строительного магазина. Формат А6.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт13 лет назад