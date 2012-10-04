Листовка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок251 просмотр

Дизайн флаера для агентства недвижимость разных размеров на основе сайта realtylab.info и визитки. в кривых не прилагается визитка, недопустимый формат, пришлю по почте

Должен быть стильный изысканный дизайн, который привлекает внимание и запоминается.

шапка как у визитки и сайта

Аренда и купля/продажа квартир в вашем доме.

Минимальная комиссия.

(или что-то в этом роде)

два формата — А6 и 98х210

13 лет назад
cat4cat
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$15
2 дня
Четкая качественная работа. Алла, спасибо Вам за понимание моих пространных желаний). Рекомендую дизайнера всем тем, кто хочет получить гарантировано отличный результат.
Мне очень понравилось сотрудничать с Екатериной. Возможно, здесь было некоторое созвучие мыслей или сходное восприятие стиля. Но проект получился лёгкий и позитивный, эмоционально. Благодарю за ваше активное участие, как заказчика. И желаю вашему делу ещё множества интересных идей и реализаций. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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