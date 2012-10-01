Визитка, листовка на основе макетов из вложения

ТЗ на разработку макетов для проекта http://mitsubishinamkade.ru/

Все данные, указанные на макетах – корректные.

Обязательно использовать логотип мицубиси.

НО! Следует избавиться в процессе их портирования в корел от ошибок типа отсутствия пробелов перед/ после скобок/ точек в телефоне, корректно разместить тексты, а не типа «время работы», а время ниже.

1-2. Требуется переделать флаер и визитки.

Улучшить предложенные макеты (убрать фон, сделать его белым и вообще всё в минимализме), добавив в них второй вариант, с надписью, которую будет видно: «Скидка 10% для жителей Ж/К Дубровка».

Попробовать вариант с печатью стилизованной: «Гарантия самых низких цен!»

3. Сделать один макет визитки – Дисконтной карты.

Что там разместить – решать тебе, но логотип мицубиси и тексты обязательны:

Дисконтная карта Мицубиси

Скидка 10% предъявителю.

Новые оригинальные и не оригинальные запчасти для мицубиси в наличии и под заказ. Цены – минимальные! У нас покупает даже Экзист!

Контактные телефоны, адрес.

Итого:

2-3 макета визиток, двухсторонних – на второй стороне их адрес и рекомендации по проезду.

2 макета флаера.

2 макета дисконтной карты.

Макеты исходников должны быть подготовлены для печати, с отступами и т.п., в кривых и векторе. ТТ тут: dek-art.ru/req1.php

Итоги – превьюшки PNG отправить для утверждения по готовности, на почту.

Во вложении исходные макеты, данные из которых и надо взять.

В тендере отвечайте: бюджет (до 2222 рублей!), сроки.

Ответы открыты, если у вас есть рейтинг не менее 3 и не менее 5 положительных отзывов по профилю полиграфия, вы указали бюджет в рамках моего, приступайте к работе, если до вас никто не сделал предложения, уведомив меня в скайпе, логин в профиле.