Для строительной компании нужно разработать дизайн папки для документов формата А4 в фирменных цветах и с прочими пожеланиями. Все предложения строго в проекте. Сразу указать срок и цену.
Визитка, листовка на основе макетов из вложения
ТЗ на разработку макетов для проекта http://mitsubishinamkade.ru/
Все данные, указанные на макетах – корректные.
Обязательно использовать логотип мицубиси.
НО! Следует избавиться в процессе их портирования в корел от ошибок типа отсутствия пробелов перед/ после скобок/ точек в телефоне, корректно разместить тексты, а не типа «время работы», а время ниже.
1-2. Требуется переделать флаер и визитки.
Улучшить предложенные макеты (убрать фон, сделать его белым и вообще всё в минимализме), добавив в них второй вариант, с надписью, которую будет видно: «Скидка 10% для жителей Ж/К Дубровка».
Попробовать вариант с печатью стилизованной: «Гарантия самых низких цен!»
3. Сделать один макет визитки – Дисконтной карты.
Что там разместить – решать тебе, но логотип мицубиси и тексты обязательны:
Дисконтная карта Мицубиси
Скидка 10% предъявителю.
Новые оригинальные и не оригинальные запчасти для мицубиси в наличии и под заказ. Цены – минимальные! У нас покупает даже Экзист!
Контактные телефоны, адрес.
Итого:
2-3 макета визиток, двухсторонних – на второй стороне их адрес и рекомендации по проезду.
2 макета флаера.
2 макета дисконтной карты.
Макеты исходников должны быть подготовлены для печати, с отступами и т.п., в кривых и векторе. ТТ тут: dek-art.ru/req1.php
Итоги – превьюшки PNG отправить для утверждения по готовности, на почту.
Во вложении исходные макеты, данные из которых и надо взять.
В тендере отвечайте: бюджет (до 2222 рублей!), сроки.
Ответы открыты, если у вас есть рейтинг не менее 3 и не менее 5 положительных отзывов по профилю полиграфия, вы указали бюджет в рамках моего, приступайте к работе, если до вас никто не сделал предложения, уведомив меня в скайпе, логин в профиле.
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