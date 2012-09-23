Нарисовать в векторе свадебный номер на авто

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Завершен8 заявок260 просмотров

Нужно несколько вариантов, пример: http://avto-v-arendu.com.ua/svadebnie_nomera.html

Флаг России и своего нас.пункта предоставлю исполнителю в формате cdr, шаблоны желательны тоже в cdr/

1. Сначала нужно сделать вариант из прикрепленного файла так, чтоб можно было менять надпись (шрифт нужно приложить к файлу), т.к. горит заказ

2. После чего делать остальное

В заявках прошу указывать стоимость за один шаблон и количество возможных вариантов. (больше 20 не нужно)

Оплата на кошеле вебмани в рублях, курс- 1:35

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Красиво, оригинально, быстро. Спасибо.
Хороший заказчик, все вовремя и задание и оплата.Было приятно работать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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