Для строительной компании нужно разработать дизайн папки для документов формата А4 в фирменных цветах и с прочими пожеланиями. Все предложения строго в проекте. Сразу указать срок и цену.
Нарисовать в векторе свадебный номер на авто
Нужно несколько вариантов, пример: http://avto-v-arendu.com.ua/svadebnie_nomera.html
Флаг России и своего нас.пункта предоставлю исполнителю в формате cdr, шаблоны желательны тоже в cdr/
1. Сначала нужно сделать вариант из прикрепленного файла так, чтоб можно было менять надпись (шрифт нужно приложить к файлу), т.к. горит заказ
2. После чего делать остальное
В заявках прошу указывать стоимость за один шаблон и количество возможных вариантов. (больше 20 не нужно)
Оплата на кошеле вебмани в рублях, курс- 1:35
Выбранный исполнитель
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