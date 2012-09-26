Нарисовать визитку

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Завершен17 заявок330 просмотров

http://pics.kz/i3/e6/b4/e6b40b1cd097ea02469eb329bb6e0ba2.jpg Вот то, что я сделал.

Нужно нарисовать аккуратно в corel

13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная визитка, РЕКОМЕНДУЮ
Приятно работать с Андреем, всем рекоммендую!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад